Ex-crimineel uit Top 600 schrijft boek

De Amsterdamse Marokkaan Younes Finani (27) zat tussen zijn 15e en 23e bijna zeven jaar vast. Ook kreeg hij jeugd-tbs opgelegd en kwam hij in de Top 600 terecht van criminele veelplegers uit Amsterdam. Inmiddels is hij op het rechte pad en schreef hij over zijn ervaringen als draaideurcrimineel een boek: Het verhaal van Johannes uit de Jordaan. Tegenover AT5 doet hij zijn verhaal.

Zweem van luxe

Als tiener begon Finani nog enigszins onschuldig met jointjes roken en kattenkwaad uithalen in de Jordaan, maar na verloop van tijd was hij thuis niet meer te handhaven en kwam hij op zijn vijftiende in een jeugdinrichting terecht. Daar ging het volgens hem snel bergafwaarts. Hij zat angstig tussen jongens die al dieper in het criminele milieu verzeild waren geraakt. Eenmaal buiten was hij zelf ook vastbesloten: ‘Die hele zweem van geld en luxe, dat wilde ik ook hebben. Ik wilde ook een gangster worden, letterlijk en figuurlijk.’

Overvallen en straatroven

Hij begon overvallen en straatroven te plegen. Ging hosselen, drugs dealen, om rond te komen en kreeg te maken met politieachtervolgingen. In zijn autobiografie beschrijft hij gedetailleerd hoe dat ging. Finani zat bijna zeven jaar vast tussen zijn 15e en 23e en kreeg jeugd-tbs opgelegd. Hij belandde in de allereerste Top 600, de lijst van wijlen burgemeester Van der Laan om criminele Amsterdamse jongeren en hun familie dicht op de huid te zitten. Te dicht volgens Younes: ‘Eigenlijk werden zij slachtoffer van mijn crimineel gedrag.’

Jongeren behoeden

Hij kwam tot inkeer door “zijn eigen intrinsieke motivatie”. In de bajes haalde hij zijn havo-diploma en met zijn boek wil hij zijn ervaringen nu delen en de jongere generatie behoeden voor het doodlopende pad dat hij bewandelde. ‘Ik heb enorm veel spijt. Ten eerste tegenover de mensen die ik tekort heb gedaan. Dan heb ik het over mijn slachtoffers, mijn familie, maar ook mijzelf, mijn vrienden, mijn omgeving. Je berokkent zoveel schade joh.’

Younes Finani zegt dat hij de eerste Nederlands-Marokkaanse ex-crimineel uit Amsterdam is die een boek schrijft. Het verhaal van Johannes uit de Jordaan is nog niet uit. Finani wil het in eigen beheer uitgeven en is daarvoor een crowdfundingsactie gestart.