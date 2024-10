Ex-douanier komt weg met lage celstraf

Eis 12 jaar Gertie V. werkte op een belangrijke afdeling “Pre-Arrival” van de Douane in Rotterdam. Als een computersysteem bepaalde dat containers een nadere beoordeling vergden omdat er mogelijk drugs in zouden kunnen zitten kon hij besluiten of ze wel of niet een echte fysieke controle zouden krijgen, of dat ze “groen” van het haventerrein af mochten rijden.

In 2019 eiste het Openbaar Ministerie tegen hem 12 jaar cel, in hoger beroep was de eis hetzelfde. V. kreeg uiteindelijk bij de rechtbank twee jaar cel, omdat de rechtbank geen bewijs zag voor het voorbereiden van invoer van cocaïne.

Gertie V. werkte op dezelfde afdeling als Gerrit G., ook oud-douanier. G. werd veroordeeld tot veertien jaar cel, in een dossier waarin werd bewezen dat hij uitgebreid contact had met drugscriminelen over verschillende transporten. Zo had G. contact met Marco Ebben en diens vader Henk.

Ontvoering

In het zogeheten Stekelbaars-onderzoek tegen V. was er een tip binnengekomen van de Drug Enforcement Administration (DEA). Ook was er anonieme informatie binnengekomen dat V. drugs zou doorlaten. Toen de recherche aan Gerrit G. de naam van V. voorhield, reageerde die tegen de politie met de opmerking: ‘oh dat weten jullie ook al’.

Tegen V. liep in het verleden al onderzoek maar dat was gestaakt.

Gertie V. ontsnapte mogelijk bijna aan een ontvoering. Bij hem in de straat werd een man ontvoerd, en snel losgelaten. De politie vermoedt dat V. het eigenlijke doelwit was.

Geen cel

Van 2011 tot en met 2016 is V. volgens justitie in contact geweest met drugscriminelen, en volgens het Openbaar Ministerie werkte de man met anderen aan de import van cocaïne, om daarna te gaan emigreren naar Curaçao. Deze voorbereidingshandelingen vindt ook het gerechtshof niet bewezen, wel de corruptie in de periode 2012 tot begin 2016.

Het gerechtshof vindt een straf van 16 maanden eigenlijk niet passend en te licht, maar legt dat toch op omdat de procedure te lang heeft geduurd. V. hoeft niet meer de cel in. Zijn vrouw heeft een taakstraf gekregen.

Drie jaar

In mei veroordeelde de rechtbank in Rotterdam ex-douanier Irene H. (57) tot drie jaar gevangenis. Ook zij had volgens de rechtbank laten omkopen. Ze had vertrouwelijke informatie uit de douanesystemen gelekt aan drugscriminelen.

Haar straf was lager dan de eis van acht jaar cel. Ze werd vrijgesproken van het meewerken aan de invoer van 900 kilo cocaïne.

Zie ook:

‘Douane torpedeerde onderzoek naar eigen corruptie’ (UPDATE)

Wie is wie in het Douane-dossier?