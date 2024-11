Ex-havenmedewerker en handlanger “Bolle Jos” opgepakt voor grootschalige cocaïnesmokkel

Vliegveld De 38-jarige man wordt verdacht van de invoer van meerdere grote partijen cocaïne in de periode van 2019 tot 2021. Hij verbleef al lange tijd in het buitenland, maar werd donderdag aangehouden op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, toen hij Nederland wilde bezoeken.

Sky ECC

Politie en justitie kwamen de man op het spoor via ontsleutelde chats van de gekraakte berichtendienst Sky ECC. In het onderzoek naar de voortvluchtige en inmiddels veroordeelde Jos Leijdekkers bleek de Marokkaanse verdachte een sleutelrol voor de organisatie te spelen. De man, die jarenlang zelf in de haven werkte, maakte gebruik van meerdere corrupte contacten bij de invoer van drugs.

Na zijn arrestatie vielen arrestatieteams binnen op vier locaties in de omgeving van Rotterdam. Daarbij zijn onder andere contant geld, horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

De verdachte wordt op 18 november voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of hij langer vast blijft zitten.