Ex-horecabaas uit Zwolle al ruim half jaar in Duitse cel voor drugssmokkel

Connect on Linked in

Een voormalige horecabaas uit Zwolle verschijnt maandag voor de rechtbank in Beieren op verdenking van drugssmokkel. In de auto van de 53-jarige Edwin V. werd op 28 maart dit jaar door de Duits-Oostenrijkse grenspolitie bijna 6 kilo aan verschillende harddrugs gevonden. Dat schrijft De Stentor.

V. is een bekend figuur in het Zwolse horeca- en uitgaansleven. Zo bestierde hij jarenlang o.a. de cafés Bloopers, Timeless, ’t Proeflokaal en het restaurant Atlas. De laatste jaren had hij een horeca-adviesbureau, maar van directe betrokkenheid bij cafés of restaurants lijkt geen sprake meer.

Grenstunnel

Op 28 maart werd V. opgepakt tijdens een controle in de grenstunnel van Füssen, een grensovergang tussen het Zuid-Duitse Beieren en het Oostenrijkse Tirol. In de auto van de Zwollenaar zat bijna 6 kilo aan verschillende harddrugs verstopt. Vandaag staat V. voor de rechtbank in Beieren op verdenking van drugssmokkel. Hij riskeert een jarenlange celstraf.

Wietkwekerij

Het is niet voor het eerst dat de geboren Meppelaar voor de rechtbank verschijnt. In 2012 zat de ex-horecaondernemer vast toen in zijn loods in IJsselmuiden een wietkwekerij met 1200 planten werd opgerold. Hijzelf ontkende elke betrokkenheid, maar werd door medeverdachten juist aangewezen als een van de bazen van de vermeende wietbende. In 2014 kreeg V. voor deze zaak 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Justitie had één jaar cel geëist.

Beslaglegging

In 2012 werd door de Belastingdienst óók beslag gelegd op alle horecazaken van V., in de hoop om drie ton aan belastingschuld te innen. In totaal zou hij voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan schuld hebben gehad bij verschillende partijen, waaronder banken, een brouwerij en partners. In 2016 werden V.’s voormalige cafés Bloopers en Shotto aan de Voorstraat in Zwolle gesloten na een negatief Bibob-advies.

Dubbelleven

Bronnen schetsen tegenover De Stentor het beeld van iemand die het altijd breed liet hangen. Ook wordt Edwin V. omschreven als een fantast die een dubbelleven leidde. Tegen familie en vrienden zou V. hebben gezegd dat hij voor een reisorganisatie werkte en dat hij er daarom op uit moest om vakantieparken te bezoeken, naar onder andere Oostenrijk. Zijn naasten vragen zich nu af of dat slechts een dekmantel was.