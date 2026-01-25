Ex-kustwachter op Curaçao krijgt 10 jaar cel voor smokkel 248 kilo cocaïne

(Beeld ter illustratie)



Curacao.nu schrijft dat de hoogste straf van tien jaar is opgelegd aan Darrelson V., die schuldig is bevonden aan het transport van 248 kilo cocaïne in een boot. V. verklaarde tijdens het proces dat zijn ex-collega’s bij de controle van zijn boot het systeem zouden hebben gemanipuleerd, maar volgens de rechtbank hebben de kustwachters hun werk correct uitgevoerd en is van onregelmatigheden geen sprake geweest.

Het Openbaar Ministerie eiste tien jaar gevangenisstraf, mede vanwege de grote partij drugs en omdat sprake zou zijn van deelname aan een criminele organisatie. De rechter sprak V. vrij van vier feiten, maar achtte de overige beschuldigingen overtuigend bewezen.

Sterke ammoniakgeur

Medeverdachte Djusoa werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij het cocaïnetransport en kreeg vier jaar cel. Hij verklaarde dat hij tijdens de vaart ziek was en niets wist van de drugs aan boord, maar de rechter geloofde hem niet, onder meer vanwege de sterke ammoniakgeur op de boot en de omvang van de partij.

Sky-accounts

Een derde verdachte, Charlton, die werkte op de radarafdeling van de kustwacht, is vrijgesproken. Volgens het OM had hij via Sky-telefoons berichten verstuurd namens criminele organisaties onder de namen ‘Toren’ en ‘Radar’, maar volgens de rechter is niet bewezen dat hij degene was die deze berichten verstuurde, omdat er meerdere personen toegang hadden tot dezelfde Sky-accounts.