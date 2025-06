Ex-militairen veroordeeld voor moord op IKON-journalisten in El Salvador

De voormalig militairen zijn inmiddels respectievelijk 91, 93 en 85 jaar en waren niet aanwezig tijdens de rechtszitting.

Hinderlaag

Op 17 maart 1982 wilde een Nederlandse IKON-ploeg een reportage maken van de burgeroorlog in El Salvador. De vier journalisten liepen in Santa Rita, Chalatenango, in een hinderlaag toen ze in guerrillagebied wilden komen en werden door militairen doodgeschoten. De vier slachtoffers waren journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag.

Vooropgezet plan

De dag na de moord verklaarde het leger van El Salvador dat er geen sprake was van een hinderlaag. Er zou sprake zijn geweest van een vuurgevecht tussen militairen en guerrillastrijders met de journalisten als toevallige slachtoffers. Ook de president van het land kwam tot dezelfde conclusie.

Later bleek uit onderzoek dat de militaire leiding in het gebied wist dat de journalisten zouden komen. Ze bereidden een hinderlaag voor. Toen de journalisten kwamen, onder begeleiding van hun gidsen, werden ze doodgeschoten.

Arrestaties

Eind 2022 werden drie verdachten alsnog gearresteerd. Oud-politiechef Francisco Antonio Morán en ex-minister van Defensie José Guillermo García worden vanwege gezondheidsredenen vastgehouden in een ziekenhuis. Oud-kolonel Mario Adalberto Reyes Mena, de commandant die de operatie leidde, woont in de Verenigde Staten. De autoriteiten van El Salvador hebben om zijn uitlevering gevraagd.

In augustus vorig jaar bleek dat er na 42 jaar alsnog een rechtszaak zou komen tegen de drie verdachten. In april 2025 was er uitstel van de zaak omdat een van de advocaten van de verdachten er vanwege “medische redenen” niet bij kon zijn.

Tv-programma Zembla maakte een reportage over de zaak, die in maart 2022 verscheen.