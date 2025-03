Ex-profbokser (40) uit Almere doelwit van liquidatiepogingen, ook explosie bij boksschool

Op Kerstavond 2024 werd H. rond 22.15 beschoten aan de Bakkenzuigerstraat. Toen hij zijn pand verliet liep een donker geklede man op hem af. Die begon van ongeveer 15 meter op de boksschoolhouder te schieten. Het lukte het beoogde slachtoffer om weg te rennen. Hij bleef ongedeerd. Dat meldt tv-programma Opsporing Verzocht, dat dinsdagavond aandacht aan de zaak besteedde.

Opel Corsa

De schutter sloeg op de vlucht in een gereedstaande grijze Opel Corsa met zwart dak. Die auto is later in Amsterdam gezien. De politie wil weten wie de schutter is en wie in Almere de Opel Corsa bestuurde. Mogelijk hebben zij een link met de hoofdstad.

Nieuwe poging

Op maandag 6 januari om 22.30 werd de boksschooleigenaar opnieuw onder vuur genomen. De schutter verscheen uit de bosjes tegenover de sportschool en leek te struikelen toen hij de trekker overhaalde. Het 40-jarige doelwit kon snel genoeg in zijn auto stappen en wegkomen.

Ruim een week later hield de politie een 17-jarige verdachte uit Lelystad aan voor de liquidatiepoging op 6 januari.

Explosie

In de nacht van 15 op 16 januari werd bij de boksschool aan de Bakkenzuigerstraat een explosief tot ontploffing gebracht. Door de brand die ontstond raakte het pand flink beschadigd. Er was niemand aanwezig op dat moment. Voor de explosie is nog niemand aangehouden.

De politie wil graag weten waarom iemand het gemunt heeft op de ex-bokser en zijn boksschool.

‘Tijdelijk gesloten’

Voormalig profbokser Suriel H. (geboren op Curaçao) is sinds 2018 trainer en eigenaar van (kick)boksschool Seconds Out in Almere. Hij maakte in 2013 in het middengewicht zijn debuut als profbokser en vocht meerdere profwedstrijden. In 2017 won hij het Ben Bril Memorial Boksgala, het grootste boksgala in Nederland.

Op de site van boksschool Seconds Out staat dat de zaak ‘wegens omstandigheden tijdelijk gesloten’ is.

