20 juli 2025

Ex-tbs’ser krijgt tien jaar en tbs voor moord na ruzie om cocaïneverslaving

Een 57-jarige man heeft van de rechtbank in Groningen tien jaar cel gekregen en tbs gekregen omdat hij zijn vriendin die hem wilde helpen met zijn cocaïneverslaving in razernij heeft vermoord. Dat gebeurde in augustus 2024 in het appartement van de vrouw aan het Linneausplein in Groningen. Mark B. werd eerder verpleegd in een tbs-kliniek na een veroordeling in Alkmaar.