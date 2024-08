Ex-tbs’ser vast in onderzoek dode vrouw Groningen

Connect on Linked in

Een man die dinsdagavond is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een 58-jarige vrouw uit Groningen is in het verleden veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs voor een doodslag in Alkmaar. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

Mark B.

Mark B. (56) is in het Groningse Vries aangehouden omdat de politie denkt dat hij te maken heeft met de dood, onder ‘verdachte omstandigheden’, van een 58-jarige vrouw uit Groningen. Zij is dinsdagochtend om 10.30 gevonden in haar appartement aan het Linnaeusplein.

In de avond deelde de politie een opsporingsbericht met foto en de volledige naam van B. gedeeld.

Alkmaar

In 1993 doodde de destijds 26-jarige Mark B. een 60-jarige man uit Alkmaar in zijn woning. Hij verbleef daar omdat het slachtoffer hem een slaapplaats had aangeboden omdat B. een huurschuld had.

B. zei dat het slachtoffer seksuele toenadering had gezocht. Daarop had hij in woede op de man ingestoken.

De tbs van Mark B. is in 2018 met een jaar verlengd omdat hij regelmatig terugvallen had en de kans op recidive groot was. Ook had hij nog een probleem met een drugsverslaving.

Op dit moment zit B. zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.