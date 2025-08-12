Ex-voetballer Ronnie S. krijgt 7 jaar cel voor cocaïnehandel en witwassen

Rol De oud-speler van NAC, FC Twente, Standard Luik en Wigan Athletic speelde volgens justitie een centrale rol in een netwerk dat betrokken was bij in totaal 2217 kilo cocaïne.

Volgens de rechtbank is bewezen dat S. in februari 2020 betrokken was bij de invoer van 20 kilo cocaïne vanuit Brazilië naar Duitsland, bestemd voor de Nederlandse markt. Uit SkyECC-chats blijkt dat hij de verzending regelde, bijeenkomsten bijwoonde in Breda, en zelfs overwoog om de blokken zelf op te halen.

Blokken

Begin 2021 speelde hij volgens de rechters een coördinerende rol bij voorbereidingen voor de invoer van 700 kilo cocaïne uit Chili. S. zat destijds in Dubai aan tafel met de eigenaar van de lading, regelde uitvoerders, besprak methoden om de partij uit de Rotterdamse haven te halen en gaf instructies aan zijn broer. Politie-uniformen, zwaailichten en gestolen auto’s werden geregeld om de lading onderweg te onderscheppen.

In december 2023 en begin 2024 hield S. contact via de versleutelde chatdienst Threema over 4 kilo cocaïne en 5 kilo mdma, bestemd voor Parijs en doorvoer naar elders in Europa.

De rechtbank acht bewezen dat S. samen met zijn broer 2,6 miljoen euro aan contanten witwaste. Uit SkyECC-berichten blijkt dat de broers voortdurend grote bedragen verdeelden, vaak gebundeld met elastiek en verstopt op meerdere locaties. ‘De rechtbank ziet hierin geen enkel legaal verdienmodel’, oordeelt ze dinsda

Het verweer van S. dat hij tijdens zijn voetbalcarrière miljoenen had verdiend, soms contant in België, vond de rechtbank onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. Betalingen via Turkije en een lening aan een zakenrelatie konden niet worden onderbouwd.

Beslag

Bij de invallen op 10 juni 2024 doorzocht de politie zes woningen en een camper. Ze trof onder meer 100.000 euro contant aan, zes luxe horloges, sieraden, drie voertuigen (waaronder een Porsche Cayenne), een camper, een jacht, fitnessapparatuur en zelfs geurkaarsen.

Ook werd beslag gelegd op drie woningen en diverse bankrekeningen.

Volgens justitie illustreert deze buit de omvang van zijn criminele activiteiten. De rechtbank ziet hem als een schakel in ‘ondermijnende criminaliteit’ waarin intimidatie, geweld en corruptie niet worden geschuwd.

Betrouwbaar

Het bewijs komt grotendeels uit de ontsleutelde Sky ECC-berichten. De rechtbank oordeelde dat deze rechtmatig en betrouwbaar zijn verkregen. ‘Dat niet alle berichten compleet zijn ontsleuteld, maakt ze niet onbruikbaar.’

Uit zendmastgegevens en de inhoud van de chats concludeerden de rechters dat S. de enige gebruiker was van de Sky-accounts.

Zijn verweer dat veel gesprekken bluf waren, werd resoluut verworpen. ‘In de internationale drugshandel wordt niet voor de lol gebluft tegenover opdrachtgevers,’ aldus de rechtbank.

Gebluft

Advocaat Michel van Stratum voerde aan dat de SkyECC-data mogelijk onrechtmatig zijn verkregen, dat de chats dubbelzinnig zijn en dat S. niet de enige gebruiker was van de accounts. Ook zou hij deels hebben gebluft en was hij bij de 20 kilo uit Brazilië slechts betrokken bij één kilo.

Ook klaagde de raadsman dat er geen procesafspraken waren gemaakt, terwijl S. deels had bekend en spijt had betuigd.

Vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie eiste 13 jaar cel, maar de rechtbank kwam uit op zeven jaar. S. werd namelijk vrijgesproken van betrokkenheid bij een partij van 893 kilo cocaïne uit Costa Rica en een partij van 600 kilo uit een ander onderzoek.

De rechters zagen ondanks die vrijspraken voldoende reden voor een forse celstraf. ‘De handel in zulke hoeveelheden harddrugs vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en gaat gepaard met grootschalig crimineel geldverkeer,’ aldus het vonnis.

Loopbaan

Ronnie S. begon zijn loopbaan bij NAC Breda, speelde voor FC Twente, Standard Luik en Wigan Athletic, en werd geselecteerd voor het Nederlands jeugdelftal. In 2016 stopte hij vanwege heupklachten.