Executie met stikstofgas in Amerikaanse staat Alabama

De Amerikaanse staat Alabama heeft een ter dood veroordeelde man geëxecuteerd met stikstofgas. Dat is in de Verenigde Staten een omstreden methode voor executie van mensen. In de Europese Unie wordt die methode niet acceptabel geacht voor de executie van dieren. De man die ter dood werd gebracht toonde tekenen van lijden in de minuten voor zijn dood. Het was overigens de tweede poging, nadat in 2022 een executie van hem faalde.

Drie mannen

De 59-jarige Alan Miller is veroordeeld voor een schietpartij in 1999 waarbij drie mannen om het leven kwamen. Hij is de tweede persoon die in de VS via de techniek van stikstofgas is geëxecuteerd, donderdag om 18.38.

Nadat de gordijnen voor de glaswand openden was onder meer een verslaggever van Associated Press getuige van het proces. Hij beschreef dat Miller, die op een brancard lag, ongeveer twee minuten lang schudde en beefde, terwijl hij af en toe aan zijn boeien trok. Daarna was hij ongeveer zes minuten naar adem aan het happen was voordat hij dood werd verklaard door een arts.

Beademingsmasker

Miller was eerst vastgebonden op de brancard en kreeg daarna een beademingsmasker op zijn gezicht, waarmee het gas werd toegediend. De doodsoorzaak was verstikking.

Miller’s laatste woorden voor de executie waren: ‘Ik heb niets gedaan om hier te zijn. Ik heb niets gedaan om in de dodencel te zitten. Dank u.’

Op dat moment was het masker al voorgebonden en klonken zijn woorden gedempt.

Tweede poging

Miller overleefde in 2022 een eerste executiepoging met een dodelijke injectie. Ook toen werd hij vastgebonden op een brancard in Alabama’s dodencel in de Holman-gevangenis. Hij werd herhaaldelijk geprikt met naalden totdat er een geschikte ader was gevonden. Uiteindelijk kreeg hij na de injectie zulke stuiptrekkingen dat de brancard door zijn bewegingen omviel en hij aan zijn boeien in de lucht bleef hangen.

De executie werd gestaakt en door zijn advocaten werd een procedure gestart om af te zien van een volgende poging, met als argument dat de staat zich zou hebben gediskwalificeerd voor het uitvoeren van een executie. De gouverneur begon echter onmiddellijk een procedure om Miller alsnog te executeren met stikstof.

Stuiptrekkingen

De eerste veroordeelde man die met stikstofverstikking is gedood was Kenneth Smith (58), in januari van dit jaar. Een getuige beschreef die dood aan Associated Press als volgt: ‘Smith begon hevig te schudden en te kronkelen, in woeste spasmen en stuiptrekkingen. De kracht van zijn bewegingen zorgde ervoor dat de brancard minstens één keer zichtbaar bewoog. Smiths armen trokken aan de banden die hem aan de brancard vasthielden. Hij tilde zijn hoofd van de brancard en viel toen achterover.’

Ook bij Smith faalde in 2022 een poging om hem met een injectie te doden

Grote verontwaardiging

Afgelopen week is een ongewoon groot aantal executies voltrokken in de Verenigde Staten. Vijf veroordeelde mannen zijn in vijf staten in zes dagen ter dood gebracht. Vrijdag doodde South Carolina Khalil Divine Black Sun Allah, dinsdag doodde Texas Travis Mullis en Missouri bracht Marcellus Williams ter dood. Oklahoma executeerde donderdag Emmanuel Littlejohn.

Over de executie van Williams in Missouri is grote verontwaardiging in de VS ontstaan. Lokale aanklagers, familie van het slachtoffer en verschillende juryleden hebben tevergeefs geprobeerd de executie te stoppen, omdat er in hun ogen geen bewijs was tegen Williams.

De hoofdofficier van justitie van St. Louis County concludeerde ook dat Williams eigenlijk onschuldig was en er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling.