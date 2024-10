Explosie bij advocatenkantoor in centrum Amsterdam

De explosie bij het pand vond rond 05.00 plaats. Door de explosie ontstond er brand in het pand, die snel door de brandweer kon worden geblust. Het gebouw is aan de buitenkant flink beschadigd. De ramen zijn gesprongen en de gevel is zwartgeblakerd. Een naastgelegen portiekdeur raakte ook beschadigd. De politie heeft in de omgeving uitgekeken naar mogelijke daders, maar deze niet meer aangetroffen.



Waarom het advocatenkantoor doelwit is, maakt deel uit van het rechercheonderzoek. Spuistraat 10 Advocaten is een advocatenkantoor dat met name gespecialiseerd is in het civiel recht en bestuursrecht. Ook zijn enkele advocaten gespecialiseerd in onder meer arbeidsrecht en strafrecht.