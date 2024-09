Explosie bij flat in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

Bij een appartementencomplex aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam-Osdorp heeft zaterdagnacht rond 01.40 een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakten de ramen en de deur in de pui van het gebouw beschadigd. Niemand raakte gewond.

Na de explosie rukte de brandweer uit voor een brand, die al snel werd geblust. Er is nog niemand aangehouden. Over een toedracht voor de explosie is niets bekend.

Justin Jap Tjong

Op 31 januari 2017 werd in dezelfde straat Justin Jap Tjong geliquideerd. Voor die moord zijn verschillende verdachten in het Eris-proces rond leden van motorclub Caloh Wagoh veroordeeld tot lange celstraffen. Ferrel T. kreeg levenslang voor die liquidatie. Medeverdachte Guyno O. werd door de rechtbank vrijgesproken in de zaak, maar het OM eist in hoger beroep levenslang tegen hem.

Dinsdag is er in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol een pro-formazitting in hoger beroep tegen negentien verdachten in het Eris-proces.