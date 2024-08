Explosie bij flat in Keulen, ‘mogelijk link met Nederlandse criminelen’

Connect on Linked in

Bij een explosie in een flatgebouw in Keulen raakten zondagnacht de voordeur en verschillende deuren van appartementen beschadigd. Er raakte niemand gewond. De Duitse politie onderzoekt een verband met eerdere explosies in deelstaat Noordrijn-Westfalen en zegt dat mogelijk Nederlandse drugscriminelen achter de aanslag zitten.

De explosie in een flatgebouw in Keulen-Zündorf vond plaats in de portiek. Wat voor soort explosief er is gebruikt, is nog onduidelijk.

Eerdere explosies

De politie onderzoekt of er mogelijke verbanden zijn met explosies die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in Keulen, Engelskirchen en Duisburg, zo schrijft WDR.

Gijzeling

Volgens voorlopige informatie van de politie hadden ten minste enkele van deze explosies – evenals een beëindigde gijzeling in Keulen – te maken met ruzies tussen drugsbendes, ook uit Nederland.

300 kilo wiet

Begin juli werden een man en vrouw ontvoerd in Bochum en vervoerd naar Keulen. Het zou gaan om een ruzie tussen leden van de Nederlandse mocro-maffia en een andere criminele groep uit Noordrijn-Westfalen. Inzet was 300 kilo cannabis, schrijft het Duitse magazine Focus Online, die de Nederlanders terug wilden hebben, ter waarde van 1,3 miljoen euro.

Of de explosie van vannacht in Keulen voortvloeit uit een conflict waarbij Nederlandse drugshandelaren betrokken zijn, maakt deel uit van het federale rechercheonderzoek.