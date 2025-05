Explosie bij huis in Almere, woningen in Spijkenisse ontruimd na vondst explosief in scooter

(Foto: de EOD kwam ter plaatse in Spijkenisse om het explosief in een scooter te ontmantelen / Beeld: Media-TV)

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 mei vond er 01.30 een explosie plaats bij een woning aan de Brusselstraat in Almere. De politie kwam ter plaatse en sprak meerdere buurtbewoners die een harde knal hadden gehoord. Niemand raakte gewond. Wel zijn er meerdere ruiten gesneuveld van de woning.



De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Over een aanleiding voor de explosie is niets bekend.

Scooter

Op de Citroengaard in Spijkenisse heeft de politie iets voor middernacht in de achtertuin van een woning een scooter gecontroleerd. In de buddyseat van de scooter werd een zelfgemaakt explosief aangetroffen.

EOD

De brandweer en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwamen ter plaatse, de EOD heeft het explosief ontmanteld en veilig afgevoerd.

De omgeving rond de scooter werd uitgebreid afgezet. Drie woningen werden tijdelijk ontruimd.

Volgens de politie zijn er twee verdachten aangehouden. Het zou gaan de bewoners van de woning waar de scooter werd aangetroffen. Er is ook nog een vuurwapen in beslag genomen.