Explosie bij makelaarskantoor in Den Bosch

Veel buurtbewoners kwamen naar buiten nadat de explosie had plaatsgevonden. Volgens Omroep Brabant is het doelwit makelaarskantoor Essed Onroerend Goed BV aan de Van Noremborghstraat. Het pand staat midden in een woonwijk in Den Bosch.

Zwaar vuurwerk

De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) doet hier nader onderzoek naar. Door de forensische recherche zijn bij het kantoor sporen veiliggesteld. Daarnaast spreekt de politie met buurtbewoners en worden camerabeelden uitgekeken.

Explosies bij dakdekkers



Het is de laatste periode vaker raak in Den Bosch. In drie maanden tijd gingen explosieven af bij huizen en bedrijfswagens van verschillende dakdekkers. Op de achtergrond speelt vermoedelijk een zware concurrentiestrijd tussen verschillende dakdekkers in de stad. Wat er precies speelt, is onduidelijk.