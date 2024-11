Explosie bij pand in bijzijn van politie

(Beeld MediaTV)

Rijswijk

Op zondag kreeg de politie rond 19.40 een melding over een explosie aan de Meester Le Poolestraat in Rijswijk. Toen de politie ter plaatse kwam bleek dat er aan de voordeur van een woning in deze straat een explosief tot ontploffing was gebracht. Door de explosie raakte de woning beschadigd.

Toen de politie in de straat arriveerde zagen agenten voor de deur nog iets branden. Het bleek om een ander explosief te gaan dat op een paar meter afstand van de agenten ontplofte. De agenten liepen hier gehoorschade van op.

Een kleine 24 uur later kreeg de politie rond 19.00 weer een melding van een mogelijke explosie aan dezelfde woning aan de Meester Le Poolestraat. Ook door deze explosie werd er schade toegebracht aan de woning. Er raakte niemand gewond.

Lijnden

Op dinsdag 12 november 2024 vond er een explosie plaats bij een woning aan de Raasdorperweg in Lijnden, vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De knal was omstreeks 02.10. Bij de explosie zijn de voordeur, een deur in de woning en een ruit beschadigd. Tijdens de explosie waren de bewoners thuis, maar niemand raakte gewond.

Lelystad

In de Lelystad raakte in de nacht van maandag op dinsdag een woning aan de Biesbosstraat beschadigd. Ook hier ging het vermoedelijk om een explosie van zwaar vuurwerk.

De explosie gebeurde rond 00.05. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.

Barendrecht

In de nacht van maandag op dinsdag heeft er opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Mandenmakerij in Barendrecht. Deze woning is al eens eerder doelwit geweest van een aanslag.

Op camerabeelden van (deurbel)camera’s uit de buurt is een mogelijke dader vastgelegd. Hij was in het zwart gekleed en sloeg op de vlucht.

Er zijn vuurwerkresten aangetroffen bij de voordeur.,

Al twee keer eerder zijn er explosies geweest bij deze woning en daarom had de gemeente een camera geplaatst bij een lantaarnpaal tegenover de woning. De bewoners verblijven al enige tijd in een safehouse.