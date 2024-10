21 oktober 2024

Explosie bij portiekwoning in Rotterdam-Noord

Bij een portiekwoning aan de Tollensstraat in Rotterdam-Noord is zondagnacht rond 01.50 een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden. Wel is een gestolen scooter aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek, bericht de politie.