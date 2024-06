Explosie bij villa Quote500 miljonair

Connect on Linked in

Bij de villa in Uden, van een ondernemer die figureert in de Quote500, is afgelopen zaterdagavond een explosieve en brandbare vloeistof tegen de voordeur gegooid. Er was rond 23.00 een explosie en daarna brak een brand uit, die snel werd geblust.

Niet thuis

De exclusieve woning staat aan de Heinsbergenstaat in Uden. Er raakte niemand gewond. De bewoners waren op het moment van de aanslag niet thuis, aldus de politie.

De recherche is een onderzoek gestart en heeft beelden verzameld van bewakingscamera’s en deurbelcamera’s die in de buurt opnames hebben gemaakt.

Naast de getroffen villa staat de leegstaande villa van Roger Lips, de voortvluchtige fraudeur en vastgoedmagnaat, die faillissementsfraude pleegde. Lips verblijft waarschijnlijk in Dubai.

Ebert Dollevoet

Volgens verschillende bronnen is de villa waar de explosie plaatsvond van Ebert Dollevoet, die daar ook woont, en een zakelijk adres heeft. Dollevoet is een goede bekende en zakenpartner van oud-topvoetballer Wesley Sneijder.

Hij was eind 2023 samen met Sneijder in de markt om voetbalclub FC Den Bosch over te nemen.

Dollevoet is rijk geworden met het bedrijf Top Events Food & Beverage Group, dat catering verzorgt in stadions en bij grote evenementen. Hij al jaren organisator van de motorcross-wedstijd in Oss, en bezit een skybox in het PSV-stadion.