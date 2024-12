Explosie bij woning in Almere

Rond 01.00 werden de slapende bewoners van een woning aan de Holbeinstraat opgeschrikt door een harde knal. Eén van hen ging direct uit bed om te kijken wat er was gebeurd. Hoewel er beneden veel rookontwikkeling was, was er geen brand ontstaan. Wel was het raam aan de voorkant gebroken.



Toen de politie ter plaatse kwam, waren de verdachten al gevlucht. De politie is op zoek naar meer informatie en eventuele getuigen en camerabeelden.



Over een aanleiding voor de explosie is nog niets bekend.