Explosie bij woning in Amsterdam-Zuid

Harde knal Rond 00.45 uur hoorden buurtbewoners een harde knal in de Van Hilligaertstraat in de Amsterdamse Pijp. Terwijl de bewoonster in bed lag, werd een explosief bij haar voordeur tot ontploffing gebracht. Door de knal raakte de voordeur van de woning beschadigd. De politie kwam ter plaatse en zette uit voorzorg de omgeving ruim af. Experts van de Forensische Opsporing verrichtten sporenonderzoek bij het pand. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Man met helm

Een uitgebreide zoekactie in de omgeving leverde geen arrestaties op. Wel zou volgens getuigen een vermoedelijk in het donker geklede man met een helm in zijn rechterhand in de straat gezien zijn rond het tijdstip van de explosie.

Een nacht eerder was bij dezelfde woning ook al een stoeptegel door het raam gegooid, en in de nacht van dinsdag op woensdag 26 februari vond elders in de straat ook al een explosie plaats. Daarbij ontstond schade aan een voordeur en een ruit boven de deur.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.