23 maart 2025

Explosie bij woning in Rotterdam-Beverwaard

Bij een woning in de Wickenburgstraat in Rotterdam-Beverwaard heeft zondagavond rond 19.00 een explosie plaatsgevonden. Niemand is gewond geraakt en de schade is beperkt. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft de plaats delict afgezet voor onderzoek.