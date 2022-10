Connect on Linked in

Bij een woning aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde heeft zaterdagnacht rond 01.30 een explosie plaatsgevonden. Door de klap raakten de voordeur en het raam ernaast zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond.

Het Forensisch Opsporingsteam van de politie doet onderzoek, ook vindt er een buurtonderzoek plaats.

Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de explosie. Wat voor explosief er is gebruikt, is nog onduidelijk.