Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een woning in Stellendam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaatsgevonden. De voordeur is daardoor beschadigd. Een buurtbewoner spreekt van een ‘aanslag’.

Ontploffing

De ontploffing vond plaats rond 2.35, bij de voordeur van een rijtjeswoning, aan de Botter in Stellendam. De onderkant van de deur is beschadigd geraakt door de explosie. Er vielen geen gewonden. Een buurtbewoner sprak over ‘een aanslag’.

De forensische opsporing van de politie doet onderzoek naar de zaak.