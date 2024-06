Connect on Linked in

Bij een woning aan de Marnixlaan in de Utrechtse wijk Zuilen is zondagnacht rond 03.25 een explosie geweest. Daarbij is niemand gewond geraakt. Wel is er schade ontstaan.

De politie is een onderzoek gestart na de explosie en zoekt getuigen die meer weten.

Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend.