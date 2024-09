Explosie bij woning in Vianen

Connect on Linked in

In Vianen is in de nacht van maandag op dinsdag en explosie bij een woning. Er raakte niemand gewond, over de dader of daders is niets bekend.

Brugstraat

De politie zegt dat de explosie rond 05.00 plaatsvond aan de Jan van Arkelstraat in Vianen.

Maandag werd in Vianen waarschijnlijk explosief materiaal gevonden aan de Brugstraat, dat is een paar straten verwijderd van de Jan van Arkelstraat.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

Reeks

Tussen maart en april van dit jaar was er in Vianen een reeks incidenten rond woningen in Vianen. Ook in juli was een explosie.

Onderzoek van de politie naar die serie explosies heeft voor zover bekend nog niets opgeleverd.