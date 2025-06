15 juni 2025

Explosie bij woningen in Oosterhout, ook ontploffing bij Rotterdams kiprestaurant

Bij twee woningen in Oosterhout is zaterdagavond grote schade ontstaan door een explosie. Ook bij een kiprestaurant aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam was het zaterdagnacht raak: daar werd glas uit de voordeur geblazen door een explosief.