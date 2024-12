Explosie Den Haag: politie zoekt auto die hard wegreed

Vier slachtoffers Door de explosie ontstond brand en stortten verschillende woningen in. De hulpdiensten waren zaterdagmorgen bezig met het redden en zoeken van mensen en het bestrijden van de brand.

Tot nu toe zijn vier slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer was nog uren bezig met blussen van de brand.

Groot forensisch onderzoek zal starten als dat na het blussen veilig genoeg is, aldus de politie.

Explosieven

Het komt geregeld voor dat er ontploffingen plaatsvinden bij woningen. Soms zijn dat intimidaties tussen criminelen onderling over grote conflicten, soms ligt de achtergrond in de persoonlijke sfeer.

Meestal worden de explosies veroorzaakt door met de ingrediënten van zwaar vuurwerk zelfgemaakte explosieven, in sommige vallen enkel met een “Cobra” en een flesje benzine.

In een minderheid van de gevallen gebruiken de daders explosieve stof zoals die ook wordt ingezet bij plofkraken op geldautomaten. Daarmee is het mogelijk gebouwen ernstig te ontzetten of te laten instorten.