Explosie en brand bij portiekflat die eerder doorzeefd werd met kogels (UPDATE)

(Beeld: Media-TV)

De dader heeft volgens 112-correspondenten een ruitje ingeslagen bij de portiekdeur om binnen te komen. Daarna is vermoedelijk een brandbom binnen in de portiek tegen de voordeur van een woning afgegaan. De brand sloeg door naar binnen waar veel schade ontstaan is. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Nadat ambulancepersoneel ter plaatse kwam, zijn meerdere mensen nagekeken vanwege rookintoxicatie.

Kogelregen

Bij de portiek heeft eerder een schietpartij plaatsgevonden op 4 november 2024. De portiek werd toen doorzeefd met kogels. Volgens buurtbewoners is het vandaag de derde keer dat er een incident plaatsvindt. Kort na de schietpartij vond al een explosie plaats waarna een mobiele camera neergezet werd. Die camera was inmiddels ongeveer een maand weg.

Uit huis gezet

Volgens buurtbewoners zijn de bewoners inmiddels uit huis gezet na de vorige incidenten. Ook vertelden zij tegen 112-correspondenten dat afgelopen avond een persoon urenlang in de straat gestaan heeft. Daarop is uiteindelijk de politie gebeld die ‘een keer zijn langsgereden’.

Verdacht persoon

De politie zegt dat rond 00.20 een melding werd gedaan bij 112 in verband met een ‘verdacht persoon’ aan de Neercanneplaats. Er zou daar een man door de buurt lopen die zich verdacht gedroeg. Agenten hebben toen uitgebreid gezocht in de omgeving maar niemand gezien die voldeed aan het signalement van de melder.

Er is nog niemand gearresteerd. Over een motief voor de aanslag is niets bekend.