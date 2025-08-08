Explosie en brand bij woning in Rotterdam

(Beeld: Media-TV)

De brandweer had de felle brand snel onder controle en is in meerdere woningen geweest om deze te ventileren. Ook zijn er ter plaatse meerdere personen gecontroleerd door de ambulancedienst. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Doordat de brand zo hevig was, zijn er geen sporen achtergelaten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Er is nog niemand aangehouden.