Explosie en graffiti-tekst ‘rozen dief’ bij woning in Delft

(Beeld ter illustratie)



De explosie vond iets voor 01.00 plaats. Buurtbewoners zagen de voordeur van de woning in brand staan. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Ontruimd

De politie zette de omgeving ruim af en heeft sporenonderzoek verricht. Omliggende woningen werden kortstondig ontruimd en de bewoners konden al vrij snel weer terug naar hun appartement.

Dichtgetimmerd

De voordeur, kozijnen en het plafond van het getroffen appartement zijn zwart geblakerd. Op de trap liggen glasscherven en puin, de ramen en deur zijn dichtgetimmerd, zo schrijft Omroep West. Op de muur naast de woning staat de opvallende tekst ‘rozen dief’ gespoten. De politie gaat er vanuit dat de explosie verband houdt met de tekst.

Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor het incident is nog niets bekend.