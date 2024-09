Explosie in Groningen en kapperszaak in Amsterdam-Osdorp opnieuw doelwit

Connect on Linked in

Bij een woning in Groningen heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Ook bij een kapperszaak in Amsterdam-Osdorp vond ’s avonds een explosie plaats. Het was de derde keer dat het bedrijf doelwit was van een ontploffing. In beide gevallen raakte niemand gewond.

(Foto: een kapperszaak aan het Keurenplein in Amsterdam Nieuw-West was voor de derde keer doelwit van een explosie / Beeld: Mizzle Media)

Groningen

De politie kreeg rond 22.00 een melding van een explosie bij een woning aan de Jan Groningerstraat in Groningen. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. De brand die ontstond door de explosie zorgde voor schade aan de woning. De voordeur raakte beschadigd en ook de muur aan de voorkant liep schade op. De brand werd snel geblust.

Agenten zijn gestart met een buurtonderzoek en er zijn camerabeelden opgevraagd. Over een toedracht is nog niets bekend.

Osdorp

Bij een kapperszaak aan het Keurenplein in Amsterdam-Osdorp vond donderdagavond rond 23.30 een explosie plaats. Het was de derde keer in korte tijd dat het pand het doelwit is.

Houten plaat

Door de explosie werd een groot gat geblazen in de deur van het bedrijfspand. Daar zat op dat moment al een houten plaat op, omdat eind juni ook al een aanslag was bij hetzelfde pand. Een tweede explosief op een ander moment is niet afgegaan.

De explosie vond plaats op steenworp afstand van de extra beveiligde rechtbank De Bunker. Forensische Opsporing doet onderzoek naar de ontploffing. Er is nog niemand aangehouden.