Explosie verwoest bedrijfsbus dakdekker in Helmond

De explosie vond vannacht rond 01.50 plaats. Niemand raakte gewond, maar de bestelbus werd compleet vernield. De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet sporenonderzoek op de locatie. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Wat de achtergrond is van de explosie is onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

Den Bosch

In Den Bosch is sinds vorig jaar een dakdekkersoorlog gaande. In Helmond waren tot op heden nog geen incidenten bij bestelbussen van dakdekkers. Wel was er in de vroege ochtend van 8 januari aan de Kasteel-Traverse in Helmond een explosie bij een woning. Hierdoor werd de voordeur van het appartement vernield.