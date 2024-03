Explosief in Rotterdamse woning, opnieuw explosie bij pand in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

In een woning in Rotterdam-Zuid is zaterdagochtend een zelfgeknutseld explosief en drugs aangetroffen. In Amsterdam-Osdorp is zondagavond voor de tweede keer binnen enkele dagen tijd een explosief afgegaan bij een woning.

Open kofferbak

Agenten die zaterdagochtend bezig waren met een surveillance in de Rotterdamse wijk Wielwaal zagen een auto met open kofferbak. In de kofferbak zagen ze meerdere jerrycans met vloeistoffen. Omdat er in de buurt al meerdere meldingen van brandstofdiefstal waren geweest, gingen de agenten na de doorzoeking van de auto ook een controle doen in een woning aan de Aarnoudstraat. Daar treffen ze een explosief aan en ontruimen dan de woning. De EOD kwam ter plaatse om het explosief te ontmantelen, waarna de doorzoeking verder ging.

Vuurwerk en drugs

Bij de doorzoeking werd illegaal vuurwerk, een kleine hoeveelheid cocaïne en een hoeveelheid pillen gevonden. De politie heeft een 45-jarige man als verdachte aangehouden.

Osdorpplein

Aan de Van Suchtelen Van de Haarestraat in Amsterdam-Osdorp is zondagavond een explosie geweest bij een woning. Het pand vlakbij het Osdorpplein raakte woensdagnacht ook al beschadigd door een explosie. In beide gevallen vielen er geen gewonden.

De explosie vond zondagavond rond 23.30 plaats en veroorzaakte opnieuw schade aan de voordeur. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. De politie is op zoek naar camerabeelden.