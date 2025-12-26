Explosief materiaal aangetroffen in huis, 50 woningen ontruimd

De bewoners daarvan kunnen inmiddels weer terug naar huis, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) om 18.15. De bewoner van het pand waar het explosief materiaal lag is aangehouden op basis van de Wet wapens en munitie.



Het explosief materiaal werd in de woning aangetroffen door de politie en de EOD. Om wat voor explosief materiaal/vuurwerk het ging is niet bekendgemaakt.