26 december 2025
Explosief materiaal aangetroffen in huis, 50 woningen ontruimd
In een woning aan het Marishof in het Gelderse dorp Lichtenvoorde is vrijdagmiddag explosief materiaal aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven veiliggesteld en deze buiten Lichtenvoorde tot ontploffing gebracht. Er zijn 50 woningen ontruimd.
De bewoners daarvan kunnen inmiddels weer terug naar huis, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) om 18.15. De bewoner van het pand waar het explosief materiaal lag is aangehouden op basis van de Wet wapens en munitie.
Het explosief materiaal werd in de woning aangetroffen door de politie en de EOD. Om wat voor explosief materiaal/vuurwerk het ging is niet bekendgemaakt.