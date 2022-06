Explosief ontploft op auto in IJsselstein

Connect on Linked in

In IJsselstein is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief tot ontploffing gekomen op een auto. Getuigen zeiden tegen RTV Utrecht dat op de auto een briefje lag waarin een geldbedrag wordt geëist. De ontploffing was op de Landingsplaats. In de nacht van woensdag werd een niet ontploft explosief gevonden op een auto aan de Nasahof, even verderop.

De EOD heeft dat explosief onschadelijk gemaakt.

De voorkant van de auto raakte door de ontploffing zwaar beschadigd. Omwonenden zeggen dat rond 04.00 een harde knal te hebben gehoord. Donderdagmorgen was de politie ter plaatse en zette de parkeerplaats af voor forensisch onderzoek.