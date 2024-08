Explosiegolf bij verdachte (17) dodelijke schietpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

Na de dodelijke schietpartij in Rotterdam waarbij zaterdagochtend een 27-jarige man uit Schiedam om het leven kwam, zijn er bij de familie van de 17-jarige verdachte drie explosies geweest. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet om de daders van de explosies op te pakken.

(Beeld: Media-TV)

De politie hield zondagavond een 17-jarige jongen uit Schiedam aan als verdachte van een dodelijke schietpartij aan de Willem Hedaweg in Rotterdam. Daarbij kwam zaterdagochtend de 27-jarige Schiedammer Vurgin “Vurra” Rijssel om het leven.

Piersonstraat

Zaterdagochtend rond 05.45 kwamen agenten af op een melding op de Piersonstraat in Schiedam. Hier troffen de hulpdiensten een zwaargewonde man aan in een auto. Het slachtoffer, Vurgin Rijssel, had een schotwond en is tevergeefs gereanimeerd door de hulpdiensten. Hij overleed op straat aan zijn verwondingen.

Op straat rond de auto lagen lachgascilinders.

Volgens de politie is het zeer waarschijnlijk dat het schietincident heeft plaatsgevonden op de Willem Hedaweg in Rotterdam-Overschie, op circa 4 kilometer van de Piersonstraat in Schiedam.

Vrijgelaten

De twee mannen van 22 en 23 uit Schiedam die bij het slachtoffer in de auto zaten, zijn op de bewuste zaterdagochtend direct aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Zij zijn zondag weer heengezonden.

Voorarrest verlengd

Zondagavond werd een 17-jarige jongen uit Schiedam opgepakt als verdachte. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn. De rechter-commissaris heeft woensdag besloten dat hij twee weken langer vast blijft zitten.

Explosies

Sinds de dodelijke schietpartij zijn er bij de familie van de verdachte drie explosies geweest. Zaterdagnacht ging er een explosief af bij zijn woning aan de Pendrechtsestraat in Schiedam. Maandagnacht was het wederom raak. Toen was er een poging brandstichting in de woning van de verdachte.

Woensdagnacht ontplofte een projectiel bij een flatwoning aan de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam. Door de knal gingen enkele ramen van de woning kapot. Bij alle drie de aanslagen raakte niemand gewond.

Het TGO-team neem de zaak zeer hoog op en zegt alles op alles te zetten om de daders van de explosies op te pakken, maar ook om nieuwe explosies te voorkomen.

‘Goede vriend’

Bronnen zeggen tegen De Telegraaf dat de 17-jarige verdachte een ‘hele goede’ vriend van het slachtoffer was. De twee zouden zaterdagochtend een hoogoplopende ruzie hebben gehad die fataal afliep. Waar die ruzie over ging, is onduidelijk.

Fors strafblad

De krant meldt ook dat slachtoffer Vurgin Rijssel een fors strafblad had. In april werd hij door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot vier maanden celstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk, vanwege bankhelpdeskfraude.

In 2022 werd Rijssel door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot zeven maanden cel voor het bezit van een Glock en munitie, die door de politie in zijn slaapkamer waren gevonden.