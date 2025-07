Explosiegolf in Nederland houdt aan | Vannacht weer ontploffing met grote brand

Beeld: de gevolgen van de ontploffing in Papendrecht vannacht (foto: MediaTV, Killian Lindenburg)

Stijging

De politie ziet het aantal aanslagen met zwaar vuurwerk als cobra’s en brandbare vloeistoffen opnieuw stijgen. Dit jaar werden al 163 verdachten aangehouden. De politie verwacht dat het in het najaar, als de avonden langer worden, traditioneel drukker wordt met explosies.

In dezelfde periode vorig jaar waren er 644 incidenten. Het gaat dan om woningen, bedrijfspanden en portieken die worden opgeblazen in de nacht, vaak om wraak te nemen of schulden te innen.

Weerbarstig

Politieman Jos van der Stap is als programmaleider van de afdeling high impact verantwoordelijk voor de aanpak. Hij vertel hoe weerbarstig de problematiek is: ‘Je pakt er één op, en de volgende staat al klaar.’

Minderjarigen worden via Telegram en Snapchat geronseld om klusjes op te knappen. Van der Stap: ‘Het zijn gasten die vaak al bekend zijn bij de politie en voor een beetje geld alles doen om erbij te horen,’ zegt hij bij de NOS.

Waarschuwen

Om jongeren te waarschuwen loopt er nu de campagne ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, en worden jonge daders na hun straf intensiever begeleid. De hoop is dat het recent aangenomen landelijke vuurwerkverbod gaat helpen om de toevoer van illegaal vuurwerk tegen te gaan.

De politie meldde al eerder dat er een lange adem nodig is om aan de golf van explosies een einde te maken.

Explosies

Ook in de afgelopen nacht vond er weer een grote explosie plaats. Rond 2.25 ging er een explosief af bij een woning aan de Vincent van Goghlaan in Papendrecht. Daarbij is een flinke brand ontstaan, omdat een gasleiding beschadigd raakte. Maar liefst drie woningen raakten daardoor onbewoonbaar.

Alle bewoners zijn veilig uit de woning gekomen, meldt de politie. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.