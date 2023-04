Explosies bij café en woning in Amsterdam

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Majubastraat in Amsterdam-Oost en een café aan de Czaar Peterstraat in het centrum van Amsterdam hebben zondagnacht explosies plaatsgevonden. Er zijn volgens AT5 geen gewonden gevallen.

Voordeur verwoest

De politie kreeg rond 01.40 melding van een explosie bij een woning aan de Majubastraat in Amsterdam-Oost. Door de ontploffing werd de voordeur van de woning eruit geblazen. In de straat lagen brokstukken. Ook geparkeerde auto’s liepen schade op.

Explosievenexperts en de Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Café Romario’s

Een uur later, rond 02.40, vond er ook een explosie plaats bij café Romario’s aan de Czaar Peterstraat op de Oostelijke Eilanden. De explosie veroorzaakte een korte brand, die door de brandweer geblust werd. Ook was er een tekst op de grond gespoten.

Het café was dicht toen de explosie plaatsvond. De politie heeft sporenonderzoek verricht. Ook in deze zaak is nog niemand aangehouden. Of de twee explosies met elkaar verband houden, maakt deel uit van het politieonderzoek.