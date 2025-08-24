Explosies bij Caribisch restaurant in Amsterdam en woning Zoetermeer

(Beeld: Mizzle Media)



Zaterdagnacht rond 03.30 ging een explosief af bij een Caribisch restaurant in de Cabralstraat in de Amsterdamse wijk Oud-West. Buurtbewoners schrokken wakker en belden de hulpdiensten. De politie constateerde dat het inderdaad om een explosie ging. De voorruit van het restaurant was stuk en buiten lagen overal glasscherven. Ook kwam er uit het pand wat rook. De brandweer heeft een korte controle gedaan of er geen brand was. Dat bleek niet het geval.

Schoen

Na een zoektocht in de omgeving trof de politie op het Mercatorplein een blauwe Adidas-schoen aan, deze is mogelijk van de gevluchte verdachte.



Een explosievenverkenner van de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan, en een aantal sporen veiliggesteld. Wat voor explosief er precies af is gegaan, is nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Spitsbergen

Ook bij een woning aan de Spitsbergen in Zoetermeer was het zaterdagavond raak. Daar ging rond 23.30 een explosief af. Door de explosie raakte de voordeur beschadigd, niemand raakte gewond. Na de knal leek er een kleine brand te zijn ontstaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de situatie snel onder controle.

De politie is op zoek naar een verdachte. Het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur en een bruine jas. Hij vertrok in de richting van de Tasmanië.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de omgeving. Wat de explosie precies veroorzaakt heeft, maakt onderdeel uit van het onderzoek dat de recherche is gestart.