Explosies bij Disney-zaak in Helmond en woning in Eindhoven

In Helmond vond rond 01.30 een explosie plaats bij een Disney-winkel aan de Mierloseweg. Die zorgde voor veel schade aan het pand. De politie Oost-Brabant spreekt van een ‘daverende klap’ bij de winkel. Niemand raakte gewond.



De politie doet onderzoek naar explosie en de toedracht, en zoekt daarvoor getuigen en camerabeelden van het incident. Er is nog niemand aangehouden.

Zwaar vuurwerk

Later in de nacht vond er een explosie plaats bij een flat aan de Sonseweg in Eindhoven. Daardoor werd de portiek compleet vernield en sneuvelden veel ramen. De politie meldt dat er vermoedelijk zwaar vuurwerk is gebruikt.



Forensische Opsporing en een specialist van Team Explosieven Verkenning zijn ter plaatse geweest om onderzoek te doen. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Ook in deze zaak is nog niemand aangehouden.