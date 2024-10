Explosies bij flat in Vlaardingen en woning Rotterdam

Bij een explosie voor een flat aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen is donderdagnacht de complete glazen pui uit het pand geblazen. Een nacht eerder was het ook al raak bij een andere flat in dezelfde straat. Bij een woning aan de Van Heukelomstraat in Rotterdam-Prins Alexander vond ook een explosie plaats. Niemand raakte gewond.



In de nacht van donderdag op vrijdag vond een explosie plaats bij een flat aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen. Een nacht eerder was het ook al raak bij een flat in dezelfde straat. Bij de tweede explosie van vannacht is de complete glazen pui uit de toegangshal geblazen. Twee grote ramen liggen op straat. Ook meerdere toegangsdeuren tot de flat zijn zwaar beschadigd. In het portiek is een brandvlek op het tapijt te zien en ruikt het naar de benzine. Dit was gisteren ook het geval bij de explosie. De politie heeft sporen veilig gesteld.



Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel zeggen flatbewoners bang te zijn, nu het al de tweede explosie in dezelfde straat is binnen 24 uur.

Cobra

Ook bij een woning aan de Van Heukelomstraat in Rotterdam-Prins Alexander was het vannacht raak. Daar sneuvelde een ruit door zwaar vuurwerk. Een ander stuk vuurwerk (een Cobra) ging niet af op de plaats delict. De Cobra is opgeruimd door het Team Explosieven Verkenning (TEV). De politie heeft sporen veiliggesteld en zal in de loop van de dag een buurtonderzoek doen. Onlangs was de woning naast de getroffen woning ook al doelwit van een explosie.