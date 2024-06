Explosies bij kapperszaak in Amsterdam-Osdorp en bij woning in Rotterdam

Connect on Linked in

Bij een kapperszaak in Amsterdam-Osdorp (foto) heeft donderdagnacht een explosie plaatsgevonden. Deze veroorzaakte forse schade. Ook bij een woning aan de Bleiswijkstraat in Rotterdam vond vannacht een explosie plaats. In beide gevallen raakte niemand gewond en zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Iets voor 01.00 kwam een melding binnen bij de hulpdiensten van een explosie aan het Keurenplein in Amsterdam-Osdorp. De knal veroorzaakte een ravage. Er was bij de deur brand die al snel gedoofd werd door de brandweer. De deur en omliggende delen van het pand raakten zwaar beschadigd door de explosie.

Cobra

Agenten troffen ter plaatse scherven van vermoedelijk een Cobra 6 aan, ook was er een sterke brandbare vloeistof te ruiken. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) zal ter plaatse onderzoek doen naar het incident, de omgeving is ruimschoots afgezet.

De explosie vond plaats op steenworp afstand van de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp.

Rotterdam-Noord

Bij een woning aan de Bleiswijkstraat in Rotterdam-Noord heeft om 01.40 een explosie plaatsgevonden. Daarbij is de voordeur van de woning ontzet en is de ruit van de deur gesprongen. Op foto’s is te zien dat direct achter de voordeur een kinderwagen staat.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie wordt voortgezet.