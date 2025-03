Explosies bij panden in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Den Helder

(Forse schade na een explosie bij een woning aan de Spinozaweg in Rotterdam / Beeld: Media-TV)

Bij de ingang van een portiek aan de Achtersteven in Amsterdam-Noord vond rond 01.45 een explosie plaats. Verschillende ruiten sneuvelden en ook de toegangsdeur liep schade op. Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse. De plaats delict is afgezet voor sporenonderzoek.

Buurtcentrum

In een buurtcentrum aan de Stresemannlaan in Haarlem brak vannacht rond 04.15 een grote brand uit na een explosie. De brandweer wist het vuur te blussen, maar de schade is groot. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is.

Recent waren er ook al incidenten bij het buurtcentrum. Vrijdagnacht vond er een vernieling plaats bij het buurtcentrum en op zaterdag 8 maart was er ook een brand. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze incidenten en zoekt getuigen voor beeldmateriaal en informatie.

Spinozaweg

Bij een woning op de vierde etage aan de Spinozaweg in Rotterdam-IJsselmonde heeft zondagnacht een explosie plaatsgevonden. De brandweer werd gealarmeerd voor een mogelijke woningbrand, maar bij aankomst bleek er geen sprake van brand. De voordeur raakte fors beschadigd, de brievenbus werd eruit geblazen, en zowel op de galerij als in de gang van de woning lagen glasscherven.

De brandweer heeft de woning geventileerd en de zaak overgedragen aan de politie. Agenten hebben sporen veiliggesteld voor verder onderzoek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.

Den Helder

Bij een woning aan de Jacob Beenstraat in Den Helder vond zaterdagnacht rond 02.20 een ontploffing plaats. De voordeur raakte hierdoor beschadigd. De ontploffing is vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om beeldmateriaal en informatie.

In alle gevallen zijn er geen gewonden gevallen en ook nog geen arrestaties verricht.