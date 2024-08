Explosies bij panden in Den Haag en Amsterdam-Zuid

Connect on Linked in

In Den Haag hebben zondagnacht twee explosies plaatsgevonden bij een woning en een bedrijfspand. In Amsterdam-Zuid ging een explosief af bij een woning. In alle gevallen ontstond schade. Meerdere personen zijn nagekeken, maar niemand raakte gewond.

Twee explosies

De eerste explosie in Den Haag vond rond 03.15 plaats bij een woning aan de Reviusstraat. Hierbij ontstond schade aan het pand en zijn vijf personen nagekeken die rook hadden ingeademd. Enkele minuten later vond een tweede explosie plaats bij een bedrijfspand aan de Lau Mazirellaan. Hierbij ontstond schade aan de voordeur en de ramen. Vermoedelijk rende na beide explosies in ieder geval één verdachte weg. De politie doet onderzoek naar de explosies, eventuele verbanden hier tussen en is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden.

Brand

Bij een woning aan de Generaal Vetterstraat in Amsterdam-Zuid vond rond 02.30 een explosie plaats. Daarbij ontstond een brand in de woning. In het pand waren tijdens de ontploffing twee bewoners aanwezig. De brandweer heeft ze in veiligheid gebracht en ambulancepersoneel heeft ze gecontroleerd op eventueel letsel. Daar was geen sprake van. De politie heeft onderzoek gedaan op de plaats delict en sporen van explosieven aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen en omwonenden, die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord rondom het tijdstip van de explosie. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam.