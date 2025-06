Explosies bij panden in Strijen en Rotterdam

(Foto: schade na explosie bij woningcorporatie Woonstad in Rotterdam / Beeld: JBMedia)

Rond 01.00 was er een explosie bij een woning aan de Doornbos in Strijen in de gemeente Hoeksche Waard. Door de knal liepen de voordeur, een raam en twee nabij geparkeerde auto’s schade op.

Rochussenstraat

Twee uur later, rond 03.00, ging er een explosief af bij het hoofdkantoor van woningcorporatie Woonstad aan de Rochussenstraat in Rotterdam. De voordeur en ruit zijn beschadigd door de ontploffing. Getuigen hebben twee tot drie jongens in donkere kleding met capuchon richting het Museumpark zien rennen. Veel daklozen die aan de weg zaten hebben het incident zien gebeuren.

Agenten hebben ter plekke sporen veiliggesteld. Zeer waarschijnlijk is er een brandbare vloeistof gebruikt om de explosie te veroorzaken.

Er zijn nog geen arrestaties verricht. Over een aanleiding voor beide explosies is nog niets bekend. De politie en forensische opsporing doen onderzoek.