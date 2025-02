Explosies bij panden in Zaandam, Den Haag, Zwolle en Sweikhuizen

(Foto: explosie bij een portiek in Zaandam / Beeld: Mizzle Media)

Een portiek van een appartementencomplex aan de Oost-Dorsch in Zaandam raakte beschadigd, nadat er rond 23.55 een explosie plaatsvond. De politie was snel ter plaatse en heeft onderzoek gedaan. Ook nam de politie enkele spullen in beslag. Wat dit precies was, is onduidelijk.



Flatbewoners hebben zeker één persoon weg zien rennen na de knal. De ingang van de flat is niet bruikbaar.

Kapperszaak

Bij een kapperszaak in de Kempstraat in Den Haag vond vannacht rond 00.30 een explosie plaats. Deze veroorzaakte schade aan de brievenbus en voordeur van het pand. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat er mogelijk brand was ontstaan, maar dit bleek niet het geval.

Zwolle

Rond 03.45 kwam er een melding van een explosie bij een woning aan de Bredebeek in Zwolle. Een ruit boven de deur ging aan diggelen. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is bij de woning in de wijk Aa-landen.

Sweikhuizen

Een woning aan de Steinhartstraat in Sweikhuizen (bij Geleen) is zaterdagnacht zwaar beschadigd geraakt na een ontploffing. De exacte oorzaak van de knal is nog onbekend. De politie zoekt getuigen.



Rond 01.30 werden de bewoners opgeschrikt door een harde knal bij de voordeur. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat zowel de voordeur als het rolluik uit hun sponning waren geblazen.



De politie onderzoekt de ontploffing en is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden.