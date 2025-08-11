Explosies bij twee woningen in Gouda

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 03.00 de melding dat bij een woning aan de Karnemelksloot een explosie had plaatsgevonden. Door de explosie raakte de woning beschadigd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Rond 03.15 ontving de politie de melding van een explosie bij een woning aan de Poldermeesterslag, ongeveer anderhalve kilometer verderop. Ook hier liep de woning schade op. Niemand raakte voor zover bekend gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van beide explosies en zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden.