Explosies bij woningen Delft en Den Helder, vuurwerkbom bij viszaak in Eindhoven





Bij een visrestaurant aan de Kruisstraat in Eindhoven is woensdagnacht explosief materiaal aangetroffen. Degene die het daar neerlegde werd, voordat hij het tot ontploffing kon brengen, betrapt en ging er vandoor.

Signalement

Volgens de politie was er rond 01.15 nog iemand in het pand aanwezig, maar brandde er geen licht. Toen deze persoon iemand bij de voordeur zag, ging hij poolshoogte nemen. Nadat hij het licht aan deed, ging de man bij de voordeur er vandoor en rende weg richting de Woenselse Markt. Het zou gaan om een donkere man van ongeveer 1.70 meter met een donkerkleurige jas met capuchon.

Tweede persoon

Volgens de getuige stond wat verderop een tweede persoon te wachten, die ook wegrende. Van deze persoon is verder geen signalement bekend. Gezien de door de verdachte achtergelaten spullen, werd alarm geslagen.



Agenten troffen nabij de voordeur van het visrestaurant een tas met illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof aan, dat de gevluchte man kennelijk had willen gebruiken om een explosie te veroorzaken. De politie onderzoekt de toedracht.

Gerretsonplein

Volgens de politie heeft de vondst mogelijk te maken met de vondst van een tas met explosieven die donderdagochtend werd aangetroffen bij een flat op het Gerretsonplein, zo’n drie kilometer verderop. In dit geval ging het om een tas met Cobra’s en brandbare vloeistof.

Een deel van de flat aan het plein en aangrenzende straten werden gedeeltelijk afgezet. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een locatie in de buurt.

Explosie in Delft

Bij een woning aan de Roodborstlaan in Delft heeft woensdagnacht rond 00.15 een explosie plaatsgevonden. Het pand liep daardoor schade op, niemand raakte gewond. Na de explosie zijn twee verdachten in de richting van de Vinkenlaan gevlucht. De politie is een onderzoek naar de toedracht van de explosie gestart. Ook is ze op zoek naar getuigen en camerabeelden van de omgeving.

Ontploffing in Den Helder

Op woensdagavond vond rond 22.55 een explosie plaats bij een woning aan de Kanostraat in Den Helder. Deze werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Bij de explosie is de voorzijde van de woning beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en zoekt getuigen en camerabeelden.