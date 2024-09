Explosies bij woningen in Culemborg en Zoutelande

(beeld uit archief)

Zoutelande en Culemborg

Aan de Langendam in Zoutelande was er volgens de politie rond 00.40 een ontploffing. Daarbij werd de voordeur uit de voorgevel geblazen. Niemand raakte hierbij gewond. Om 06.15 kwam bij de politie nog een melding binnen over dezelfde woning. Ditmaal bleek er een brand te zijn gesticht.

Rond middernacht is donderdag 26 september een explosief afgegaan bij een woning aan de Eksterstraat in Culemborg. De bewoners lagen op dat moment te slapen, maar raakten niet gewond, aldus de politie.

Over de daders van de aanslagen is niets bekend geworden.

21-jarige

De politie heeft in Amsterdam donderdag bij een doorzoeking in een woning in Amsterdam 198 explosieven aangetroffen. Het ging om zwaar en illegaal vuurwerk. De politie had een tip gekregen over de handel in explosieven. In de woning werd een 21-jarige Amsterdammer aangehouden.

Illegaal vuurwerk wordt gebruikt voor het zelf maken van explosieven die bij aanslagen op woningen en auto’s worden gebruikt. Er wordt daarbij flitspoeder uit het vuurwerk gehaald om een groter explosief te produceren. Als een grotere hoeveelheid flitspoeder bij elkaar wordt gestopt kan er een massa-explosie plaatsvinden, met grote kracht.

Het verzamelen van flitspoeder is gevaarlijk voor omwonenden omdat het met een geringe hoeveelheid energie al kan ontbranden en ontploffen.